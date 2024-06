Polizei Coesfeld

POL-COE: Coesfeld, Osterwicker Straße

Unfallflucht

Coesfeld (ots)

Am 17.06.2024, zwischen 15.05 Uhr und 17.15 Uhr, beschädigte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer einen auf dem Parkplatz am Schwimmbad an der Osterwicker Straße in Coesfeld geparkten weißen Skoda. Die Fahrerin des beschädigten Pkw musste aufgrund des zu eng an ihrem Auto geparkten weißen Mercedes auf der Beifahrerseite einsteigen. Sie kam noch ins Gespräch mit dem Fahrer, weil sie die Parkweise kritisierte. Zu Hause bemerkte sie den frischen Unfallschaden auf der Fahrerseite.

Die Polizei sucht nun den Mercedesfahrer und Zeugen, die Angaben zum Unfallgeschehen machen können. Ob es sich bei dem Mann auch um den Unfallverursacher handelt, ist unklar. Zumindest ist er als Zeuge hilfreich für die Sachverhaltsklärung.

Der Fahrer wird wie folgt beschrieben:

- männlich - ca. 70-75 Jahre alt - lichte, graue, kurze Haare - rosa Poloshirt

Hinweise bitte an die Polizei in Coesfeld unter 02541-140.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell