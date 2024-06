Coesfeld (ots) - Am Freitag (14.06.24) kam es zu mehreren Unfallfluchten. An der Münsterstraße beschädigte ein unbekannter Autofahrer einen schwarzen Ford Focus. Zwischen 12.30 Uhr und 15.15 Uhr stand das Auto auf der ersten Etage des Krankenhaus-Parkhauses. Ebenfalls nicht vor Ort blieb ein Verursacher, nachdem er einen grauen 5er BMW beschädigt hat. Zwischen 14.30 Uhr und 16.45 Uhr stand das Auto an einer E-Ladesäule auf dem Parkplatz der VR-Bank an der Kupferstraße. ...

