Polizei Coesfeld

POL-COE: Senden, Ottmarsbocholt, An der Steveraue, Neustraße

Hund verbeißt Einbrecher!

Coesfeld (ots)

Zu mindestens einem Einbruch und einem Einbruchsversuch kam es am 15.04.2024 in Senden.

An der Steveraue hebelten bislang unbekannte Täter in der Zeit von 12.15 Uhr bis 18.35 Uhr eine rückwärtig gelegene Balkontür auf und gelangten so in Innere der Wohnung im ersten Obergeschoss. Hier durchsuchten sie sämtliche Räume und Schränke und entwendeten einen mittleren vierstelligen Eurobetrag.

In der Zeit von 18.40 Uhr bis 19.30 Uhr griff vermutlich ein bislang unbekannter Täter mit der Hand durch eine auf Kipp stehende, rückwärtig gelegene Terrassentür einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses im Erdgeschoss auf der Neustraße in Senden, Ortsteil Ottmarsbocholt, um die Terrassentür zu öffnen. Der in der Wohnung befindliche Hund bemerkte dieses und biss vermutlich den Täter, sodass diese von der weiteren Tathandlung abließ. Die Eigentümerin stellte beim Zurückkehren in ihre Wohnung deutliche Blutanhaftungen am Türrahmen und an der Schnauze ihres Hundes fest. Täterhinweise liegen bislang nicht vor. Zwecks Spurensicherung wurde die Kriminalwache hinzugezogen. Der Hund blieb unverletzt.

Hinweise bitte an die Polizei in Lüdinghausen unter 02591-7930.

