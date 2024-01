Polizei Coesfeld

POL-COE: Senden, Bösensell, Weseler Straße/ Autos zusammengestoßen

Coesfeld (ots)

An der Kreuzung Weseler Straße in Bösensell sind am Mittwoch (24.01.24) zwei Autos zusammengestoßen. Gegen 7 Uhr befuhr ein 48-jähriger Münsteraner in seinem Auto die L550 aus Richtung Senden kommend. Er beabsichtigte nach links auf die Weseler Straße abzubiegen. Gleichzeitig wollte ein 53-jähriger Autofahrer aus Nottuln von der Weseler Straße nach links auf die L550 abbiegen. Im Kreuzungsbereich kam es zur Kollision. Der 48-Jährige kam verletzt mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus. Nach derzeitigem Stand blieb der Nottulner unverletzt.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell