POL-COE: Olfen, Rudolf-Diesel-Straße, versuchter Einbruch in Lagerhalle

Coesfeld (ots) - Am Freitag, 22.09.2023, um 04:50 Uhr, entwendeten unbekannte Täter einen schwarzen Pkw Toyota RAV 4, welcher in der Zufahrt eines Hauses an der Schubertstraße in Nottuln-Appelhülsen stand. Hinweise nimmt die Polizei Dülmen unter 02594-7930 entgegen. Rückfragen bitte an: Polizei Coesfeld Pressestelle Telefon: 02541-14-290 bis -292 Fax: 02541-14-195 ...

