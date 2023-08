Polizei Coesfeld

POL-COE: Coesfeld, L581/B525: Auffahrunfall mit Sachschaden; Drogen und Müdigkeit ursächlich ?

Coesfeld (ots)

Ein Auffahrunfall unter Beteiligung dreier Fahrzeuge ereignete sich am 05.08.2023, um 08.07 Uhr, in Coesfeld an der Kreuzung L 581, B525. Wohl unter dem Einfluss von Betäubungsmittel stehend, fuhr der Lkw-Fahrer auf ein verkehrsbedingt an der Ampelkreuzung wartendes Fahrzeug auf, welches durch den Anstoß auf ein weiteres Auto geschoben wurde. Ein freiwilliger Atemalkoholvortest beim Unfallverursacher verlief negativ, der Drogenvortest allerdings positiv. Die Blutprobenentnahme erfolgte durch einen Arzt in der Polizeiwache Coesfeld. Wegen eingeräumter Müdigkeit wird eine mögliche Lenkzeitüberschreitung geprüft. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden, verletzt wurde niemand.

