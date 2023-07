Polizei Coesfeld

POL-COE: Olfen, Schloss Sandfort, Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Coesfeld (ots)

Am 28.07.2023 gegen 17:44 Uhr befuhr ein 56 jähriger Radfahrer die Sandforter Straße aus Olfen-Vinnum kommend in Fahrtrichtung B 236. Ca. 400m vor dem Schloss verlor der Radfahrer vermutlich die Kontrolle über sein Rad und stürzte. Er wurde am rechten Fahrbahnrand mit leichten Kopfverletzungen von Zeugen aufgefunden. Der Radfahrer trug zur Unfallzeit keinen Helm und stand augenscheinlich unter Alkoholeinfluss. Die Sandforter Straße blieb in Höhe der Unfallörtlichkeit für die Dauer der Unfallaufnahme in beide Richtungen voll gesperrt. Der verletzte Radfahrer wurde mittels RTW ins Krankenhaus zur Behandlung transportiert.

