Polizei Coesfeld

POL-COE: Ascheberg, Herbern, Rankenstraße/ Bronze-Diebstahl vom Friedhof

Coesfeld (ots)

Unbekannte haben vom Herberner Friedhof eine Bronzefigur gestohlen. Diese war mit zwei stabilen Eisenstangen in ein Betonfundament eingelassen. Die Täter trennten diese zwischen 18.30 Uhr am Mittwoch (28.06.23) und 17.50 Uhr am Donnerstag (29.06.23) ab. Die Polizei in Lüdinghausen bittet unter 02591-7930 um Hinweise.

