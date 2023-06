Polizei Coesfeld

POL-COE: Olfen, Rudolf-Diesel-Straße/Firmeneinbruch

Coesfeld (ots)

Mit einem Transporter sind Unbekannte in der Nacht zum Donnerstag gegen das Rolltor einer Lagerhalle gefahren und konnten so in die Halle gelangen. Mehrere Täter betraten gegen 2.30 Uhr (8.6.) das Gelände und teilweise auch die Halle und stahlen größere Mengen Metall. Mehrfach manipulierten und beschädigten die Unbekannten an den Videokameras, die an unterschiedlichen Stellen auf dem Gelände angebracht waren. Zeugen, die im Umfeld verdächtige Beobachtungen gemacht haben, insbesondere in Bezug auf Transporter mit auswärtigen Kennzeichen, werden gebeten sich bei der Polizei in Lüdinghausen zu melden, Tel. 02591/7930.

