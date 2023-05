Polizei Coesfeld

POL-COE: Olfen, Vinnum, Lehmkamp/ Einbruch in Geschäft

Coesfeld (ots)

Unbekannte sind in ein Geschäft am Lehmkamp in Vinnum eingebrochen. Zwischen 14.30 Uhr am Samstag (29.04.23) und 13.15 Uhr am Sonntag (30.04.23) hebelten die Täter zunächst ein Fenster auf. Im Gebäude wollten sie über das Aufhebeln einer Tür in weitere Räume gelangen. Das schafften sie nicht. Jedoch warfen die Täter daraufhin ein Fenster ein, wodurch sie sich letztlich doch Zutritt verschafften. Nach derzeitigem Stand haben die Einbrecher einen geringen Bargeldbetrag entwendet. Die Polizei in Lüdinghausen bittet unter 02591-7930 um Hinweise.

