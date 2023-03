Polizei Coesfeld

POL-COE: Dülmen, Hiddingsel, Brinkstraße/ Unbekannte lenken Frau ab

Coesfeld (ots)

Durch ein Ablenkungsmanöver gelang es einem Unbekannten Mann, sich in ein Haus an der Brinkstraße einzuschleichen. Passiert ist das bereits am vergangenen Samstag (25.02.23). Gegen 16.45 Uhr fuhr ein Auto mit Duisburger Kennzeichen auf den landwirtschaftlichen Betrieb. Ein Mann und eine Frau stiegen aus. Sie fragte nach Wasser für das Auto und ließ sich einen Wasseranschluss zeigen. Währenddessen schlich sich der Mann in das Haus. Als auffiel, dass er nicht mehr draußen war, ging die Bewohnerin zum Haus. Der Unbekannte kam ihr von da entgegen. Nach derzeitigem Stand hat der Unbekannte nichts gestohlen. Am Montag (27.02.23) kam es auf einem Hof in der Lüdinghauser Bauerschaft Bechtrup zu einem ähnlichen Fall. Dort gelang es einem unbekannten Mann, Geld zu stehlen. Auch da meldeten Zeugen ein Auto mit Duisburger Kennzeichen. Den Mann auf dem Hof in der Bauerschaft Bechtrup beschrieben Zeugen wie folgt:

- etwa 1,75 - 1,80 Meter groß - etwa 28-36 Jahre alt - südländisches Erscheinungsbild - mittelkurze wellenförmig nach hinten gekämmte schwarze Haare - dunkle Steppjacke

Die Polizei in Dülmen bittet unter 02594-7930 um Hinweise.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell