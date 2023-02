Coesfeld (ots) - Nach den bisherigen Meldungen zu Diebstählen von Gräbern auf dem Friedhof St. Lamberti an der Bergallee haben sich weitere Geschädigte gemeldet. Zwischen 11 Uhr am Sonntag (19.02.23) und 9 Uhr am Dienstag (21.02.23) entwendeten die Täter ein Bronzekreuz von einem Grab. Auch einen bronzenen Jesus entwendeten die Diebe von einem Grab. Das passierte zwischen 12 Uhr am 08.02.23 und 9.30 Uhr am Mittwoch ...

