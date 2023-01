Polizei Coesfeld

POL-COE: Dülmen, Wierlings Busch, versuchter Einbruch

Coesfeld (ots)

In der Zeit von Donnerstag, 26.01.2023, 16:30 Uhr, bis Freitag, 27.01.2023, 09:00 Uhr, versuchten unbekannte Täter in ein Firmengebäude am Wierlings Busch in Dülmen einzubrechen. Die Täter versuchten ein Fenster an der Rückseite des Gebäudes einzuschlagen, was ihnen jedoch nicht gelang. Hinweise nimmt die Polizei Dülmen unter 02594-7930 entgegen.

