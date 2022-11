Polizei Coesfeld

POL-COE: Ascheberg, Herbern/ Einbrecher aktiv

Coesfeld (ots)

In Ascheberg und dem Ortsteil Herbern waren über das Wochenende Einbrecher aktiv.

Bereits am Freitag (25.11.22) betrat ein unbekannter Mann ein Haus an der Bernhardstraße. Gegen 12.10 Uhr bemerkte die Bewohnerin den ungebeten Gast. Dieser gab in gebrochenem Deutsch vor, dass sein Auto ein Problem habe und verließ das Haus dann langsam. Er stieg in ein Auto mit polnischem Kennzeichen, in dem eine weitere Person saß. Das Fahrzeug fuhr in Richtung Werne davon.

Der Mann soll etwa 1,65 Meter groß und rund 35 Jahre alt sein. Er hat kurze schwarze krause Haare und trug ein dunkles Oberteil sowie eine Jeans mit bunten Flicken und Fransen an den Hosenbeinen. Nach derzeitigem Stand hat der Mann nichts gestohlen.

Anders an der Straße Siegebrede am Sonntag (27.11.22). Zwischen 16.10 Uhr und 18.15 Uhr brachen Unbekannte dort in ein Haus ein. Sie hebelten eine Türe auf. Die Täter entwendeten unter anderem Bargeld.

In Ascheberg selber brachen Unbekannte eine Türe zu einem Haus an der Mühlenflut auf. Die Tatzeit liegt Zwischen 18.30 Uhr am Dienstag (22.11.22) und 16.50 Uhr am Samstag (26.11.22). Ob die Täter etwas entwendet haben, ist derzeit nicht bekannt. Die Polizei in Lüdinghausen bittet unter 02591-7930 um Hinweise.

