Polizei Coesfeld

POL-COE: Coesfeld, Dülmener Straße, Grimpingstraße, Hansestraße

Motorradfahrer stürzt bei Unfall - Unfallfahrer flüchtet - Zeugen gesucht!

Coesfeld (ots)

Am 09.11.2022, gegen 21.15 Uhr, befuhr ein 17-jähriger Velener mit seinem Motorrad den Kreisverkehr an der Dülmener Straße / Hansestraße / Grimpingstraße in Coesfeld, als ein schwarzer Opel Corsa in den Kreisverkehr einfuhr und die Vorfahrt des Veleners missachtete. Um einen Zusammenstoß zu verhindern, bremste der 17-Jährige stark ab und stürzte dadurch mit seinem Fahrzeug. Der Fahrer selbst rutschte einige Meter über die Fahrbahn und verletzte sich dabei.

Der Unfallverursacher setzte seine Fahrt fort und entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle.

Hinweise bitte an die Polizei in Coesfeld unter 02541-140.

