Polizei Coesfeld

POL-COE: Lüdinghausen, Blaufärbergasse

Wohnungseinbruch

Coesfeld (ots)

Ein bislang unbekannter Täter gelangte am 19.09.2022, in der Zeit von 10.30 bis 13.40 Uhr, vermutlich über ein auf "Kipp" stehendes Fenster in das Innere einer Wohnung in der Blaufärbergasse in Lüdinghausen.

Dort durchsuchte er sämtliche Räume.

Der zurückkehrende Wohnungsbesitzer konnte noch eine männliche Person aus dem Küchenfenster in Richtung Ostwall flüchten sehen.

Diese kann wie folgt beschrieben werden:

- männliche Person - ca. 1.75m groß - schlanke Statur - schwarze Haare - bekleidet mit einer Jeanshose mit Schlag und einem schwarzen T-Shirt.

Der Unbekannte entwendete nach ersten Angaben Bargeld und Schmuck.

Hinweise bitte an die Polizei in Lüdinghausen unter 02591-7930.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell