Polizei Coesfeld

POL-COE: Dülmen, Lüdinghauser Straße/ Lichtmasten gestohlen

Coesfeld (ots)

Rund 50 Lichtmasten haben Unbekannte von einem Gelände der Stadt Dülmen an der alten Mühle gestohlen. Die Stadt hielt diese noch als Ersatz vor. Zum Teil waren die Leuchten noch verbaut. Zum Abtransport müssen die Täter mindestens einen Transporter genutzt haben. Die Tatzeit liegt zwischen 6 Uhr am 1.07.22 und 12 Uhr am 17.08.22. Die Polizei in Dülmen bittet unter 02594-7930 um Hinweise.

