Polizei Coesfeld

POL-COE: Lüdinghausen, Bechtrup

Tageswohnungseinbruch

Coesfeld (ots)

Unbekannte Täter brachen am 29.08.2022, in der Zeit von 08.15 Uhr bis 15.00 Uhr, in ein freistehendes Einfamilienhaus in der Bauernschaft Bechtrup in Lüdinghausen ein. Hierzu hebelten sie ein rückwärtig gelegenes Fenster auf und gelangten so ins Innere des Hauses. Dort durchsuchten sie sämtliche Räume und Schränke. Eine verschlossene Holztür im Haus brachen sie ebenfalls auf.

Ob und was die Täter entwendet haben steht noch nicht abschließend fest.

Hinweise bitte an die Polizei in Lüdinghausen unter 02591-7930.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell