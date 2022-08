POL-COE: Dülmen, Nordlandwehr/ Katalysator gestohlen

Coesfeld (ots) - Unbekannte sind in das Gartenhaus eines Kindergartens an der Straße Twiaelf-Lampen-Hok eingebrochen. Zwischen 14 Uhr am Freitag (19.08.22) und 10 Uhr am Montag (22.08.22) öffneten sie gewaltsam die Tür. Gestohlen haben die Täter nichts. Jedoch nutzte jemand die Hütte als Nachtlager. Die Polizei in Dülmen bittet unter 02594-7930 um Hinweise. ...

