Polizei Coesfeld

POL-COE: Lüdinghausen, Sendener Straße/Autofahrer unter Alkoholeinfluss

Coesfeld (ots)

Ohne Führerschein und unter Alkoholeinfluss war ein 39-jähriger Lüdinghauser am Sonntag auf der Sendener Straße unterwegs. Aufgefallen war er den eingesetzten Polizeibeamtinnen gegen 14 Uhr, weil er sich nicht angeschnallt hatte. Im Rahmen der Kontrolle gab er zunächst an, dass er seinen Führerschein zuhause vergessen habe. Später gab er zu, dass man ihm den Führerschein wegen Trunkenheit im Verkehr entzogen habe. In seiner Atemluft konnte Alkoholgeruch festgestellt werden. Ein durchgeführter Alkoholvortest ergab einen Wert von weit über zwei Promille. Die Polizistinnen ordneten die Entnahme einer Blutprobe an. Um eine Weiterfahrt des Lüdinghausers zu verhindern stellten sie den Fahrzeugschlüssel sicher.

