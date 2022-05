POL-COE: Dülmen, Mitwick/ Einbruch in Haus

Coesfeld (ots) - Am Samstag (07.05.22) ereignete sich an der Einmündung Mauritzstraße / Potthof / Stiftsstarße in Nottuln ein Verkehrsunfall. Gegen 13 Uhr befuhr ein 66-jähriger Autofahrer aus Nottuln die Mauritzstraße in Fahrtrichtung Potthof. Zur gleichen Zeit war ein 16-jähriger Radfahrer aus Nottuln entgegen der Fahrtrichtung in Richtung Mauritzstraße unterwegs. Als der Autofahrer nach rechts in die ...

