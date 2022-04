Polizei Coesfeld

POL-COE: Olfen, Selmer Straße/ Abschlussmeldung: Raub auf Getränkemarkt

Coesfeld (ots)

Nachtragsmeldung zu Auftrag Nr.4714286

Zwei Männer haben am Mittwoch (20.04.22) einen Getränkemarkt an der Selmer Straße in Olfen ausgeraubt. Gegen 16.25 Uhr betraten die Unbekannten das Geschäft. Einer der Täter forderte unter Vorhalt einer Pistole eine Mitarbeiterin auf, Bargeld herauszugeben.

Die beiden Männer flüchteten mit ihrer Beute in einem schwarzen Audi mit Münchener Kennzeichen in Richtung Datteln oder Selm. Während des Überfalls befanden sich Kunden in dem Geschäft, von denen nach derzeitigem Stand keiner verletzt wurde. Die Mitarbeiterin erlitt einen Schock. Eine sofort eingeleitete Fahndung der Polizei blieb bisher ergebnislos.

Die mutmaßlichen Täter sehen wie folgt aus: 1. Person: -Circa Ende 20 bis Anfang 30 Jahre alt -Schwarzer Mund-Nasen-Schutz -Schlank -Weißer Hoodie -Vorne schwarze Schrift -Rote Handschuhe -Weißes Cappy -Schwarze Hose, eventuell Jogginghose -Schwarze Schuhe

2. Person

-Schlank -Gleiches Alter -Schwarze Haare zu einem Zopf gebunden -Unrasiert, Drei-Tage-Bart, ungepflegt -Blaue OP-Maske -Schwarzes Cappy -Blau-schwarze Adidas Trainingsjacke -Blaue Umhängetasche

Hinweise nimmt die Polizei in Lüdinghausen unter 02591-7930 entgegen

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell