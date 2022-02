Polizei Coesfeld

POL-COE: Billerbeck, Massonneaustraße/ Einbruch in Haus

Coesfeld (ots)

Unbekannte Täter sind am Donnerstagabend (10.02.22) durch ein Fenster in ein Haus an der Massonneaustraße eingebrochen. Die Tatzeit war gegen 19.15 Uhr. Während die Einbrecher das Schlafzimmer durchwühlten, hielten sich die Bewohner im Wohnzimmer auf. Ob die Täter etwas mitgenommen haben, ist derzeit nicht bekannt. Die Polizei in Coesfeld bittet unter 02541-140 um Hinweise.

