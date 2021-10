Polizei Coesfeld

POL-COE: Billerbeck, K 38 (Esking)

Verkehrsunfallflucht, Fahrzeugführer unter Alkohol- und BTM-Einfluss

Coesfeld (ots)

Am Samstag (09.10.21), gegen 17.10 Uhr informierte ein Zeuge die Polizei über einen Verkehrsunfall in Billerbeck auf der K 38. Ein Skoda sei in die dortige Schutzplanke der Straße gefahren und habe diese erheblich beschädigt. Der Fahrzeugführer setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den Unfall zu kümmern und eine Schadensregulierung in die Wege zu leiten. Aufgrund der Beschädigungen am Fahrzeug kam er aber nicht weit, sondern blieb auf der L 550 liegen. Hier konnte er von den eingesetzten Polizeibeamten angetroffen werden.

Die weiteren Ermittlungen ergaben, dass der 22-jährige Fahrzeugführer nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Zudem stand er unter dem Einfluss alkoholischer Getränke und gab an, BTM genommen zu haben.

Ihm wurde auf der Polizeiwache Coesfeld durch eine Ärztin eine Blutprobe entnommen. Die Weiterfahrt wurde untersagt. Da der 22-Jährige keinen festen Wohnsitz in Deutschland hat, wurde eine Sicherheitsleistung genommen.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell