Polizei Coesfeld

POL-COE: Olfen, Radfahrer bei Verkehrsunfall verletzt

CoesfeldCoesfeld (ots)

Am Sonntag gegen 12:10 Uhr befuhr eine 57-jährige Olfenerin mit ihrem Auto die Bilholtstraße in Fahrtrichtung Selmer Straße. Ein 41-jähriger Olfener befuhr die Straße Zur Geest mit seinem Fahrrad in Richtung Innenstadt. Im Kreisverkehr Zur Geest / Bilholtstraße kam es zum Zusammenstoß. Nach bisherigen Erkenntnissen hat die Autofahrerin den bereits im Kreisverkehr befindlichen Radfahrer übersehen. Dieser stürzte nach dem Zusammenstoß und wurde mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Es entstand ein Sachschaden von ca. 1500 EUR.

Rückfragen bitte an:

Polizei Coesfeld

Pressestelle



Telefon: 02541-14-290 bis -292

Fax: 02541-14-195

http://coesfeld.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell