Polizei Coesfeld

POL-COE: Coesfeld, Innenstadt

Tatverdächtige nach Taschendiebstahl von Zeugen festgehalten

CoesfeldCoesfeld (ots)

Am Donnerstagvormittag (29.10.2020)kam es zu mindestens drei Taschendiebstählen in der Coesfelder Innenstadt.

Eine Tatverdächtige konnte dank des beherzten und mutigen Einsatzes dreier aufmerksamer Zeugen vor Ort festgehalten werden.

Die Polizei überprüft nun einen Zusammenhang der drei Taten.

Am gestrigen Morgen (gegen 11.00 Uhr) befand sich eine 70-jährige Coesfelderin in einem Bekleidungsgeschäft der Coesfelder Innenstadt, als sie bemerkte, dass sich jemand an ihrer unverschlossenen Umhängetasche zu schaffen machte. Sie drehte sich um und sah eine junge weibliche Person schnellen Schrittes das Geschäft verlassen. Gleichzeitig bemerkte sie den Diebstahl ihrer Geldbörse und nahm die Verfolgung der vermutlichen Diebin auf.

Im Bereich des Jakobirings wurde ein 36-jähriger Coesfelder auf die Rufe der bestohlenen Coesfelderin aufmerksam und hielt die Tatverdächtige fest. Dabei unterstützte ihn ein weiterer noch unbekannter Zeuge und ein zufällig vorbeifahrender Polizeibeamte. Dieser versetzte sich sofort in den Dienst, schritt ein und rief die Kollegen hinzu.

Die Geldbörse der Geschädigten konnte vollständig auf dem Fußboden in unmittelbarer Nähe aufgefunden werden.

Die Tatverdächtige erwartet ein Strafverfahren.

An dieser Stelle hier noch mal die Bitte der Polizei:

Auch wenn in diesem Jahr kaum Weihnachtsmärkte oder ähnliche Veranstaltungen stattfinden, so ist doch zu vermuten, dass dies nicht vor vermehrten Taschendiebstählen schützt.

- Tragen Sie Wertsachen und Dokumente nicht in der Handtasche bei sich, sondern verteilen Sie sie in verschlossenen Innentaschen Ihrer Oberbekleidung. Empfehlenswert sind auch Brustbeutel, Gürtelinnentaschen oder Geldgürtel.

- Tragen Sie Ihre Hand- oder Umhängetasche stets verschlossen unter dem Arm geklemmt und mit dem Verschluss zum Körper. In Geschäften, Fußgängerzonen oder ähnlich belebten Bereichen sollten Sie auch Ruck-säcke immer verschlossen unter dem Arm tragen.

- Wenn Sie doch einmal Opfer geworden sind oder einen Diebstahl beobachten:

* Verständigen Sie umgehend die Polizei über 110!

"Augen auf und Tasche zu. Langfinger sind immer unterwegs" lautet eine Präventionskampagne der Polizei NRW. Unter diesem Motto können Sie gerne weitere Informationen zu diesem Thema im Internet (www.polizei.nrw.de) erlangen und nachlesen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Coesfeld

Pressestelle



Telefon: 02541-14-290 bis -292

Fax: 02541-14-195

http://coesfeld.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell