Polizei Coesfeld

POL-COE: Coesfeld, Lette/Letteraner durchschauen Masche

Coesfeld (ots)

Rund 30 Mal haben falsche Polizisten am Mittwoch (21.10.20) in Lette versucht, die Leute übers Ohr zu hauen. Stand jetzt ist es den Betrügern nicht gelungen. Die Angerufenen haben alles richtig gemacht. Sie haben keine Auskunft gegeben, aufgelegt, die echte Polizei gerufen oder online Anzeige erstattet.

Damit auch künftig die Betrüger kein leichtes Spiel haben, gibt die Polizei ein paar Verhaltenstipps:

Die Polizei rät, sofort aufzulegen und sich bei der echten Polizei zu melden. Denn:

- Die echte Polizei ruft nicht an, um sich nach Geld und Wertgegenständen zu erkundigen - Eine oft genutzte Masche sind erfundene Einbrüche in der Nachbarschaft, um nach Vermögensverhältnissen zu fragen - Die Polizei vereinbart keine Treffpunkte zur Übergabe von Geld und Wertgegenständen - Die Polizei ruft nie unter der 110 an - Um den Anruf echt wirken zu lassen, bitten die falschen Beamten in einigen Fällen um einen Rückruf über die Rückruftaste. Am anderen Ende geht immer ein anderer Betrüger ran, der zur Bande gehört - Legen Sie auf und informieren Sie die echte Polizei - Informieren Sie bitte Ihre älteren Verwandten

Rückfragen bitte an:

Polizei Coesfeld

Pressestelle



Telefon: 02541-14-290 bis -292

Fax: 02541-14-195

http://coesfeld.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell