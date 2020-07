Polizei Coesfeld

POL-COE: Coesfeld, Dülmener Straße/ Betrunken auf dem Fahrrad unterwegs

Coesfeld (ots)

Unsicher und ohne Licht befuhr ein 37-jähriger Coesfelder mit seinem Fahrrad am Samstag (25.07.) um 01.13 Uhr die Dülmener Straße in Coesfeld. Bei der Kontrolle stellten Polizisten fest, dass der Radfahrer fast zwei Promille Alkohol in der Atemluft hatte und veranlassten eine Blutprobe. Den Coesfelder erwartet nun ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr.

