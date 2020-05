Polizei Coesfeld

POL-COE: Senden, Im Südfeld

Unbekannte brechen Postfiliale auf - Zeugen gesucht

Coesfeld (ots)

Drei bislang unbekannte Einbrecher verschafften sich am Samstag gewaltsam Zutritt zu einer Postfiliale in Senden. Ein Verantwortlicher erhielt gegen 23.10 Uhr einen Alarm auf seinem Smartphone. Es war zu erkennen, dass sich insgesamt drei Personen im Gebäude aufhielten. Zuvor hatten sie eine Rollade hochgeschoben und eine Tür zum Gebäude aufgebrochen. Im Inneren durchsuchten sie die Räumlichkeit nach Wertgegenständen. Beim Eintreffen der alarmierten Polizei hatten sie das Gebäude bereits verlassen. Zum Diebesgut konnten zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme keine Angaben gemacht werden. Alle drei Täter waren dunkel gekleidet und vermummt. Hinweise nimmt die Polizei in Lüdinghausen unter der Rufnummer 02591/7930 entgegen.

