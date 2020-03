Polizei Coesfeld

POL-COE: Ascheberg, Albert-Koch-Straße

Einbruch in Schulgebäude

Coesfeld (ots)

Verdächtige Geräusche aus dem Schulgebäude meldete eine Zeugin am Sonntag gegen 21.15 Uhr bei der Polizei. Die eingesetzten Polizisten konnten Hebelspuren an der Eingangstür und eine geöffnete Tür feststellen. Eine Nachschau im Gebäude nach den mutmaßlichen Einbrechern verlief negativ. Hinweise zum Diebesgut konnten zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahem nicht gemacht werden. Die Tatzeit liegt zwischen Freitag (28.02.) 17 Uhr und Sonntag 21.15 Uhr. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Lüdinghausen zu melden, Tel. 02591/7930.

