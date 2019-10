Polizei Coesfeld

POL-COE: Coesfeld, Holtwicker Straße

Dieb in Sporthalle

Coesfeld (ots)

Aufmerksamen Schülern ist es zu verdanken, dass ein Dieb am vergangenen Mittwoch (2.10.) festgenommen werden konnte. Der 37-jährige Coesfelder hatte sich zuvor Zutritt zu den Umkleiden der Turnhallen des Schulzentrums verschafft. Dort bemerkte ihn ein Schüler und der Mann konnte bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten werden. Bei ihm konnten mehrere Gegenstände aufgefunden werden, die er in den Umkleiden gestohlen hatte. Bei der anschließenden Durchsuchung des Mannes fand die Polizei weitere Gegenstände die der Mann gestohlen hatte. Die Ermmittlungen der Polizei bzgl. weiterer Diebstahlsdelikte dauern an.

Rückfragen bitte an:



Polizei Coesfeld

Pressestelle



Telefon: 02541-14-290 bis -292

Fax: 02541-14-195

http://coesfeld.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell