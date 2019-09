Polizei Coesfeld

POL-COE: Lüdinghausen, Berenbrock, Burg Vischering

Zeugen nach Sachbeschädigung gesucht

Coesfeld (ots)

Bislang unbekannte Täter beschmierten in der Nacht zum Freitag (20.09.)die Kapelle der Burg Vischering mit Graffiti. Dabei nutzten sie schwarze Sprayfarbe. Personen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich bei der Polizei in Lüdinghausen zu melden, Tel. 02591/7930.

