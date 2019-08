Polizei Coesfeld

Am Mittwoch, gegen 11.50 Uhr, befuhr ein 20-jähriger Dülmener mit seinem Baustellenfahrzeug die B474 in Richtung Olfen. Aufgrund von Arbeiten am Radweg beabsichtigte er nach links auf einen Feldweg abzubiegen. Ein 40-jähriger Dattelner fuhr mit seinem Auto hinter dem Dülmener und beabsichtigte dessen Fahrzeug zu überholen. Als er bemerkte, dass dieser abbiegen wollte, scherte er nach rechts zurück und es kam zur Kollision mit dem Heck des Baustellenfahrzeuges. Dadurch schleuderte sein Auto in den rechten Straßengraben und kam dort zum Stillstand. Neben dem Fahrer verletzten sich seine drei im Auto befindlichen Familienangehörigen im Alter von 1, 14 und 18 Jahren. Alle Verletzten wurden mit Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser gebracht. Für die Zeit der Unfallaufnahme war die B474 in beide Richtungen gesperrt.

