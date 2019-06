Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Mann bedroht Frau vor Supermarkt

Kaiserslautern (ots)

Am Mittwochabend lauerte ein 40-Jähriger einer 33-jährigen Mitarbeiterin eines Supermarkts in der Vogelwoogstraße auf. Der Mann drohte der Frau mit einer Gartenhacke in der Hand. Deshalb verschanzte sich die Frau im Supermarkt.

Vorausgegangen war eine Auseinandersetzung zwischen den beiden am Mittag, in der die Frau dem 40-Jährigen ein Hausverbot erteilte. Erst nach Aufforderung der Polizei, kam der Mann der Aufforderung nach.

Als die Polizei erneut am Abend anrücken musste, konnte der Mann mit der Gartenhacke angetroffen werden. Diese legte er nach Aufforderung zur Seite, so dass er gefesselt werden konnte. Zwecks Verhinderung weiterer Straftaten wurde er in Gewahrsam genommen.

