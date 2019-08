Polizei Coesfeld

POL-COE: Sachbeschädigungen an Pkw Nottuln, Hovestadt und Martinistraße

Coesfeld (ots)

In der Nacht vom 10. auf den 11.08.2019 zerkratzten unbekannte Täter an bislang mindestens 3 Pkw den Fahrzeuglack. An allen Pkw wurde mit einem spitzen Gegenstand ein wellenförmiges Muster in den Lack gekratzt.

Der Schaden wird auf ungefähr 1000 EUR an jedem Fahrzeug geschätzt.

Die Polizei bitte um weitere Zeugenhinweise.

