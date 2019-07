Polizei Coesfeld

POL-COE: Nottuln, Heller/ Rollerfahrer schwer verletzt

Coesfeld (ots)

Ein Rollerfahrer (47) aus Nottuln ist am Dienstagabend (2. Juli) in der Nottulner Bauerschaft Heller bei einem Zusammenstoß mit einem Trecker schwer verletzt worden. Roller und Trecker kamen sich um 20.55 Uhr auf schmaler Straße entgegen. Der Fahrer des Treckers, ein 20-jähriger Dülmener, wich auf den Grünstreifen aus, dennoch kam es zum Zusammenstoß. Möglicherweise war der Rollerfahrer von der tiefstehenden Sonne geblendet worden. Er wurde in einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht.

