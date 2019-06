Polizei Coesfeld

POL-COE: Dülmen, Buldern, Pastoratsweg/ Einbruch in Kirchenbüro

Coesfeld (ots)

Unbekannte haben sich Zutritt in ein Büro der Pfarrgemeinde St. Pankratius in Buldern verschafft. Tatzeit: zwischen Donnerstag (6. Juni, 21 Uhr) und Dienstag (19.30 Uhr). Gestohlen wurde eine Geldkassette, in der sich eine geringe Menge Bargeld befand. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Dülmen zu melden: 02594/7930

