POL-COE: Dülmen/ Falsche Polizisten mit neuer Geschichte

Der Kreativität von Anrufbetrügern sind keine Grenzen gesetzt. Mit einer neuen Geschichte warteten jetzt die "Falschen Polizisten" in Dülmen auf. Bei drei Anrufen in der Mittagszeit am Dienstag, 11.06.2019, bei Senioren in Dülmen hatte angeblich die Tochter der Angerufenen einen Unfall verursacht und sei jetzt auf der Polizeiwache in Dülmen. Um eine Gefängnisstrafe zu vermeiden oder den Sachschaden zu decken benötige man Geld. Im Hintergrund war das Weinen einer Frau zu hören. In allen Fällen erkannten die Angerufenen den Schwindel, beendeten das Gespräch und erstatteten Anzeige bei der echten Polizei. In Zweifelsfällen sollten Sie sich unter dem Notruf 110 an die Polizei wenden.

