POL-COE: Rosendahl, Darfeld, L555/ Zwei Verletzte bei Unfall

Bei einem Verkehrsunfall auf der L555/Kreuzung Jägerheide/Osterwicker Straße in Rosendahl-Darfeld sind am Dienstag (4. Juni) gegen 8 Uhr zwei Autofahrer verletzt worden: ein Billerbecker (60) und ein Gescheraner (39). Der 60-Jährige war mit seinem Wagen auf der Osterwicker Straße unterwegs und wollte die Landesstraße überqueren. Dabei übersah er das Auto des 39-Jährigen, der auf der L555 Richtung Darfeld fuhr. Die Fahrzeuge kollidierten auf der Kreuzung. Beide Autofahrer wurden in ein Krankenhaus gebracht, das der Billerbecker nach ambulanter Behandlung verlassen konnte. Der Gescheraner wird stationär behandelt. Beide Autos wurden abgeschleppt. Die L555 war bis 9.30 Uhr gesperrt. Die Feuerwehr Rosendahl-Darfeld streute Ölspuren ab. Eine Spezialfirma reinigte die Fahrbahn.

