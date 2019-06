Polizei Coesfeld

POL-COE: Olfen, Bilholtstraße

Renitenter Ladendieb

Coesfeld (ots)

Ein Ladendieb hat bereits am vergangenen Freitag bei der Flucht vor seiner Personalienfeststellung insgesamt vier Mitarbeiter und Kunden verletzt. Einem Mitarbeiter fiel der 20-jährige Olfener auf, da gegen ihn aufgrund vorausgegangener Straftaten ein Hausverbot bestand. Er sprach den Mann an und wollte ihn bis zum Eintreffen der Polizei festhalten. Hiergegen wehrte sich der Olfener und es kam zu einer Rangelei bei der die vier Personen verletzt wurden. Ein Mann stürzte und verletzte sich an zerbrochenen Bierflaschen. Ein Krankenwagen brachte ihn zur Behandlung in ein Krankenhaus. Die Polizisten fertigten eine Strafanzeige.

