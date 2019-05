Polizei Coesfeld

POL-COE: Dülmen, Coesfelder Straße - Alkoholisiert mit Handy auf dem Fahrrad unterwegs -

Coesfeld (ots)

Am 25.05.2019, um 02:55 Uhr, fuhr ein 30-jähriger Dülmener Fahrradfahrer, in starken Schlangenlinien mittig auf der Coesfelder Straße, in Dülmen. Während er Fahrrad fuhr, bediente er zudem mit seiner rechten Hand ein Mobiltelefon. Auf eine Ansprache der Polizei reagierte er zunächst nicht. Erst nach kurzer Weiterfahrt stoppte er seine Fahrt. Die Kollegen stellten während des anschließenden Gesprächs Alkoholgeruch in seiner Atemluft fest. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest erbrachte einen Wert, der die Entnahme einer Blutprobe unumgänglich machte. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

