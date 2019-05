Polizei Coesfeld

POL-COE: Lüdinghausen, B58, Brochtrup, Westrup/ Zwei Verletzte bei Unfall

Coesfeld (ots)

Ein Autofahrer (63) aus Lüdinghausen ist am Mittwoch (22. Mai) gegen 6.50 Uhr bei einem Unfall auf der B58 bei Lüdinghausen schwer verletzt worden. Ein 19-jähriger Sendener wurde leicht verletzt. Der Sendener fuhr auf der Bundesstraße Richtung Lüdinghausen und befand sich gerade in einem Überholvorgang, als der Lüdinghauser aus einem Wirtschaftsweg (Brochtrup) auf die B58 abbog. Die Fahrzeuge stießen zusammen. In Rettungswagen wurden die beiden Verletzten in ein Krankenhaus gebracht. Die B58 war für die Dauer der Unfalklaufnahme komplett gesperrt.

