Polizei Coesfeld

POL-COE: Senden, Bösensell, Bahnhofstraße/ Seitenscheibe eingeschlagen

Coesfeld (ots)

Eine Seitenscheibe eines schwarzen Audi A4, der an der Bahnhofstraße in Bösensell geparkt war, ist dort am Dienstag (21. Mai) zwischen 5.30 und 16.30 Uhr eingeschlagen worden. Der oder die Täter durchwühlten das Handschuhfach und schmissen das Serviceheft und andere Gegenstände in ein Gebüsch. Wer etwas beobachtet hat wird gebeten, sich bei der Polizei in Lüdinghausen zu melden: 02591/7930

