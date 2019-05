Polizei Coesfeld

POL-COE: Lüdinghausen, Konrad-Adenauer-Straße

Versuchter Einbruch in Supermarktbäckerei - Zeugen gesucht

Coesfeld (ots)

Die Polizei sucht nach Zeugen, die Angaben zu einem versuchten Einbruch in die Bäckerei eines Supermarktes machen können. In der Nacht zum Mittwoch gegen 02.10 Uhr erhielt die Polizei Kenntnis von einer Alarmauslösung am Supermarkt. Vor Ort konnte eine aufgebrochene Seiteneingangstür festgestellt werden. Das Gebäude wurde durch die Polizisten, mit der Unterstützung eines Diensthundes, durchsucht. Es konnte kein Täter mehr angetroffen werden. Zum Zeitpunkt konnten keine Angaben zum Diebesgut gemacht werden. Zeugen, die in diesem Zusammenhang Angaben machen können, werden gebeten sich bei der Polizei in Lüdinghausen, Tel. 02591/7930, zu melden.

