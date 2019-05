Polizei Coesfeld

POL-COE: Dülmen - Brandstiftung in zwei Fällen, Zeugen gesucht

Coesfeld (ots)

Am Mittwoch, 01.05.2019, 02.00 Uhr, kam es in Dülmen, Josef-Heiming-Straße, auf dem Gelände des Pfarramtes zu einem Brand von insgesamt drei Mülltonnen. Durch den Brand wurde ein Fenster des Pfarramtes und eine angrenzende Hecke beschädigt. Die Feuerwehr konnte den Brand löschen, bevor größerer Schaden entstand. Kurze Zeit später, um 02.30 Uhr, entdeckten Polizeibeamte im Rahmen der Streifenfahrt einen weiteren Brand. Auf einer Baustelle auf der Straße "Nordlandwehr", gegenüber dem Schleiderweg, war eine größere Bauplane in Brand geraten. Auch hier konnte Schlimmeres verhindert werden. In beiden Fällen geht die Polizei von Brandstiftung aus. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Dülmen unter Tel. 02594-7930 in Verbindung zu setzen.

