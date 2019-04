Polizei Coesfeld

POL-COE: Lüdinghausen, Rübenkamp, Bedeweg/ Zwei BMW X5 gestohlen

Coesfeld (ots)

Zwei BMX X5 sind in der Nacht zum Dienstag (30. April) in Lüdinghausen gestohlen worden. An der Straße Rübenkamp entwendeten die Täter einen schwarzen X5. Am Bedeweg wurde ein weißer X5 gestohlen. In beiden Fällen öffneten und starteten die Täter die Wagen wahrscheinlich durch Verlängerung des Schlüssel-Funksignals (Keyless Go). Die Schlüssel befanden sich in den Häusern vor denen die BMW geparkt waren. Die Wagen haben jeweils einen Wert von rund 80.000 Euro. Zeugenhinweise bitte an die Polizei in Lüdinghausen: 02591/7930

Die Polizei rät Fahrern von Wagen mit Keyless-Go-System, die Schlüssel im Haus abgeschirmt aufzubewahren. Zum Abschirmen des Schlüsselsignals reicht im Prinzip schon Alufolie oder die Aufbewahrung in einer Metalldose.

