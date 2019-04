Polizei Coesfeld

POL-COE: Senden, Ottmarsbocholt, Dorfbauerschaft/ Vespa-Fahrerin stürzt - Unfallbeteiligter fährt weiter

Coesfeld (ots)

Die Polizei sucht den Fahrer oder die Fahrerin eines roten Kleinwagens, der am Montag (29. April) gegen 15.50 Uhr in einen Unfall auf einem Wirtschaftsweg (Dorfbauerschaft) in Senden-Ottmarsbocholt verwickelt war. Eine 20-jährige Vespa-Fahrerin aus Senden fuhr Richtung L844. Von hinten kommend überholte sie der Kleinwagen. Nach Angaben der jungen Frau fuhr der Wagen schnell und sehr nahe an ihr vorbei. Sie habe sich erschrocken und sei daher nach rechts auf den Grünstreifen ausgewichen. Bei diesem Manöver kam die junge Frau zu Fall und zog sich leichte Verletzungen zu. Der Fahrer des Kleinwagens sei mit augenscheinlich deutlich überhöhter Geschwindigkeit weitergefahren. Wer etwas beobachtet hat meldet sich bitte bei der Polizei in Lüdinghausen: 02591/7930

Rückfragen bitte an:



Polizei Coesfeld

Pressestelle



Telefon: 02541-14-290 bis -292

Fax: 02541-14-195

http://coesfeld.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell