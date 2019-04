Polizei Coesfeld

POL-COE: Coesfeld, Holtwicker Straße/ Polizei sucht Unfallfahrer

Coesfeld (ots)

Ein grauer Mercedes Sprinter ist am Montag (29. April) gegen 15.45 Uhr auf der Kreuzung Holtwicker Straße/Hölkers Kamp in Coesfeld mit dem Hinterrad des E-Bikes eines Coesfelders (65) zusammengestoßen. Der Fahrer des Mercedes beging Unfallflucht und wird jetzt gesucht. Das Nummernschild konnte sich der unverletzte 65-Jährige nicht merken, aber, dass der Sprinter einen Firmenaufdruck hatte und dass neben dem Fahrer eine weitere Person im Auto saß. Das E-Bike wurde leicht beschädigt. Hinweise bitte an die Polizei: 02541/140

