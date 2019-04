Polizei Coesfeld

POL-COE: Dülmen, Haverlandhöhe/ Sand im Tank?

Coesfeld (ots)

Der blaue Ford Fiesta einer Dülmenerin ist am Montag (29. April) im Zeitraum zwischen 12.35 und 13 Uhr an der Haverlandhöhe gegenüber der Kardinal-van-Galen-Schule in Dülmen beschädigt worden. Jemand hat die Tankdeckelklappe geöffnet und in den Holraum Sand gefüllt. Zudem wurde Sand auf dem Lack des Wagens verrieben. Ob Sand in den Tank gelangt ist, konnte vor Ort nicht geklärt werden. Wer etwas beobachtet hat wird gebeten, sich bei der Polizei zu melden: 02594/7930

