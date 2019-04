Polizei Coesfeld

POL-COE: Rosendahl, Holtwick, Schulweg/ Kletterpyramide beschädigt

Coesfeld (ots)

Die Polizei bittet Zeugen einer Sachbeschädigung auf einem Spielplatz auf dem Gelände der Holtwicker Nikolaus-Grundschule, sich zu melden. Dort sind im Zeitraum zwischen dem 12. und 15. April eine Kletterpyramide sowie ein Insektenhotel stark beschädigt worden. An zehn Stellen der Kletterpyramide sind die Ummantelungen der Kletter-Stahlseile entfernt worden. Der Schaden beläuft sich auf mehrere Tausend Euro. Die Gemeinde Rosendahl hat jetzt Anzeige erstattet. Zeugenhinweise bitte an die Polizei in Coesfeld: 02541/140

